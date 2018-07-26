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الخميس، 26 يوليه 2018 03:12 م
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ضبط 91 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالجيزة

الخميس، 26 يوليه 2018 02:00 م
ضبط 91 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالجيزة لحوم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة، بإشراف العميد مصطفى البكرى، مدير الإدارة شن الحملات التى تستهدف ضبط السلع الغذائية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، واللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 91 كيلو من اللحوم البلدى المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تم تحرير 55 قضية تموينية متنوعة بين انتاج خبر ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن اللأسعار، وإدارة منشاة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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