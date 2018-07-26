ضبط 5 هاربين من أحكام فى قضايا متنوعة بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، والأمن العام، وقوات الأمن المركزى، من ضبط 5 متهمين هاربين من أحكام فى قضايا متنوعة مشاجرات وإحداث عاهات مستديمة وسرقات وصادر ضدهم أحكام بالسجن.



تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا إخطارا يفيد ضبط 3 عاطلين وعاملين هاربين من أحكام فى قضايا إحداث عاهات مستديمة ومشاجرات وحيازة ذخيرة وسرقات بدائرة مراكز مركز قنا وبندر قنا ودشنا ونجع حمادى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل الوقائع وتحرر محضر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.