ضبط 14 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "م ا ر" 41 سنة، صاحب محطة وقود سيارات بمركز إيتاى البارود، لتجميعه كميات من المواد البترولية المدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 11000 لتر سولار، و ضبط "ا .ف.ط" 44 سنة، صاحب طلمبة رصيف لتموين السيارات بمركز دمنهور، وضُبط بحوزته 2000 لتر سولار وبنزين مدعم لبيعها فى السوق السوداء.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط "ا.ع.خ" 38 سنة، صاحب طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص كائنه بقسم النوبارية، وضُبط بحوزته 1000 لتر سولار و بنزين مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء، وضبط "هـ ا ع"41 سنة، سائق تروسيكل، بدون لوحات معدنية بقرية الأبعادية بمركز دمنهور، لتجميعه 3600 رغيف خبز بلدى مدعم، والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية لإعادة بيعه بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعه، و ضبط "أ ا ع" 55 سنة، صاحب مصنع تعبئة عسل نحل بدون ترخيص كائن بمركز كوم حماده، وضُبط 216 كيلو عسل نحل غير مدون عليه أى بيانات وعلامات تجاريه ومنتهى الصلاحية.