ضبط 137 قضية مخدرات و74 متهما فى حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 137 قضية مخدرات، 74 متهما ومراقب هارب، إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 67084 حكم قضائى متنوع.

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 137 قضية مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 8.500 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5.860 كيلو جرام.

وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1.340 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1.520 كيلو جرام وكمية من مخدر الفودو وزنت 245 جرام و4498 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان ارتكابوا 5 حوادث سرقة متنوعة.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون تم ضبط 74 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 16 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم طبنجة – 4 فرد خرطوش – 5 طلقات نارية – 11 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 67084 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها تم ضبط 4 سيارات مبلغ بسرقتهم.