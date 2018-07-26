ضبط 115 متهما وبحوزتهم 121 قطعة سلاح نارى فى حملة الأمن العام

كتب .. محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ينجح فى ضبط 115 متهما وبحوزتهم 121 قطعة سلاح نارى.

وأسفرت جهود القطاع خلال يوم 25 يوليو الجارى عن ضبط عدد 121 قطعة سلاح بحوزة 115 متهما.

وتم ضبط 14 بندقية آلية و26 بندقية خرطوش و10 طبنجات و71 فرد محلى الصنع و470 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و 10 خزينة لأسلحة نارية متنوعة و11 شريط رشاش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .