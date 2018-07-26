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"صيدلة المنوفية" تعقد مؤتمرها الدولى الأول أغسطس المقبل

الخميس، 26 يوليه 2018 10:47 م
"صيدلة المنوفية" تعقد مؤتمرها الدولى الأول أغسطس المقبل جامعة المنوفية
المنوفية- محمود شاكر
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تنظم كلية الصيدلة بجامعة المنوفية، مؤتمرها الأول فى شهر أغسطس القادم تحت رعاية الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء زهران، عميد كلية الصيدلة جامعة المنوفيهة، والدكتور هيثم ميمون عباس، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ويقوم بتنظيم المؤتمر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتحاد طلاب كليه الصيدله جامعة المنوفية.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر يضم نخبة من المحاضرين الدوليين فى مجالات مختلفة من مجالات العلوم الصيدلية والذى سيكون حضوره مجانا لكل المهتمين بالدواء فى مصر والعالم، بما فى ذلك طلبة كليات الصيدلة لتحقيق الاستفاده القصوى من هذا الحدث الكبير .

ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر الدولى فى اليومين الحادى عشر والثانى عشر من شهر أغسطس القادم، وذلك فى اطار التعاون بين كلية الصيدلة جامعة المنوفيه ونقابة صيادلة المنوفية.

 


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