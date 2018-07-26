video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 01:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور وفيديو.. تكريم اوائل الشهادات العامة والأزهرية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الخميس، 26 يوليه 2018 12:28 ص
صور وفيديو.. تكريم اوائل الشهادات العامة والأزهرية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية تكريم اوائل الشهادات العامة والأزهرية بالقنطرة
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

اقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب احتفالية كبرى بالنادى الاجتماعى التابع لها لتكريم اوائل الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية والثانوية الفنية واوائل الشهادات الازهرية.

اقيم الحفل تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية واللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وعقب الفقرات الفنية والشعرية تم تكريم  40 طالب وطالبة من اوائل الثانوية العامة على مستوى المركز والمدينة  بشعبها المختلفى الادبى والعلمى  العلوم والعلمى رياضة كما تم تكريم ال 10 طلاب الاوائل على المرحلة الاعدادية وتم تكريم 17 طالب وطالبة من الاوائل على الدبلومات الفنية (زراعى،تجارى،صناعى).

تكريم احدى الطالبات
تكريم احدى الطالبات

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

تكريم طالبة من الاوائل
تكريم طالبة من الاوائل

 

اللواء سامى علام يتحدث
اللواء سامى علام يتحدث

 

وكيل الادارة ونائب رئيس المدينة
وكيل الادارة ونائب رئيس المدينة

 

ضباط القوات المسلحة فى التكريم
ضباط القوات المسلحة فى التكريم

 

تكريم احد الطلاب
تكريم احد الطلاب

 

تكريم طالب متفوق
تكريم طالب متفوق

 

المهندس محمد عبدالسلام
المهندس محمد عبدالسلام

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الطالبات المكرمات
جانب من الطالبات المكرمات

 

طالبة مع والدتها عقب التكريم
طالبة مع والدتها عقب التكريم

 

طالب من المكرمين ووالده
طالب من المكرمين ووالده

 

نقيب الصيادلة ورئيس المدينة مع احدى الطالبات
نقيب الصيادلة ورئيس المدينة مع احدى الطالبات

 

نقيب الصيادلة يتحدث
نقيب الصيادلة يتحدث

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

رئيس المدينة ونقيب الصيادلة
رئيس المدينة ونقيب الصيادلة

 

اهالى الطب المكرمين
اهالى الطب المكرمين

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

الاهالى والطلاب فى الحفل
الاهالى والطلاب فى الحفل

 

تكريم احد الطلاب
تكريم احد الطلاب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية: 19 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم فحص طلبات تقنيين الأراضى

امن الاسماعيلية

مدينة القنطرة غرب

اللواء سامى علام

اوائل الثانوية العامة

اوائل الدبلومات الفنية

اوائل الثانوية الازهرية




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة