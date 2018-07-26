صور وفيديو.. تكريم اوائل الشهادات العامة والأزهرية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

اقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب احتفالية كبرى بالنادى الاجتماعى التابع لها لتكريم اوائل الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية والثانوية الفنية واوائل الشهادات الازهرية.

اقيم الحفل تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية واللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وعقب الفقرات الفنية والشعرية تم تكريم 40 طالب وطالبة من اوائل الثانوية العامة على مستوى المركز والمدينة بشعبها المختلفى الادبى والعلمى العلوم والعلمى رياضة كما تم تكريم ال 10 طلاب الاوائل على المرحلة الاعدادية وتم تكريم 17 طالب وطالبة من الاوائل على الدبلومات الفنية (زراعى،تجارى،صناعى).



تكريم احدى الطالبات



جانب من الحضور



تكريم طالبة من الاوائل



اللواء سامى علام يتحدث



وكيل الادارة ونائب رئيس المدينة



ضباط القوات المسلحة فى التكريم



تكريم احد الطلاب



تكريم طالب متفوق



المهندس محمد عبدالسلام



جانب من الحضور



جانب من الطالبات المكرمات



طالبة مع والدتها عقب التكريم



طالب من المكرمين ووالده



نقيب الصيادلة ورئيس المدينة مع احدى الطالبات



نقيب الصيادلة يتحدث



جانب من الحضور



رئيس المدينة ونقيب الصيادلة



اهالى الطب المكرمين



جانب من الحضور



الاهالى والطلاب فى الحفل