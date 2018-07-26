صور.. وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيره الأمريكى تطورات الأوضاع فى المنطقة

(أ ش أ)

بحث الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، اليوم الخميس، فى واشنطن مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مجمل القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك فى المنطقة والعالم وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية والتحالف الاستراتيجى بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك على مختلف المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويسهم فى ترسيخ الأمن والسلم فى المنطقة.

كما تم خلال اللقاء - الذى عقد على هامش المؤتمر الوزارى من أجل تعزيز الحرية الدينية المنعقد فى مدينة واشنطن والذى تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية - التشاور وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أعمال المؤتمر الوزارى لتعزيز الحرية الدينية.



وزير خارجية البحرين ونظيره الأمريكي