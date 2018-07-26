صور.. قافلة طبية تكشف إصابة 9 مواطنين بفيروس سى بالإسكندرية

أطلقت مؤسسة "بكرة لينا"، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وشركة فاركو للأدوية، اليوم الخميس، حملة للكشف المبكر عن التهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى"، وذلك بمنطقة الضاهرية شرقى الإسكندرية.

وقال محمد حامد، منسق عام مؤسسة "بكرة لينا" بالإسكندرية، إن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على "فيروس سى" بحلول عام 2020.

وأشار "حامد"، إلى أن الحملة شارك فيها 4 أطباء، فضلا عن 11 شابًا متطوعًا ، وبدعم كامل من المهندس رامى نجيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بكرة لينا، وفاتن عريف، أمين المرأة بالمؤسسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أنه تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل بالمجان لـ 128 حالة، وتبين إصابة 9 حالات بفيروس سى، وتم تحويلهم للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والحصول على العلاج المناسب لكل حالة بالمجان.