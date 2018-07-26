صور.. رئيس مدينة أرمنت يستقبل لجنة من شركة الغاز لمعاينة أراضى إنشاء المحطة

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه استقبل لجنة من الشركة القابضة للغاز الطبيعى لمعاينة عدد من قطع الأراضى، التى تبلغ مساحة كل منها 13 قيرطا، لاختيار إحداها لعمل محطة للغاز الطبيعى بالمركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت فى بيان صحفي، أن اللجنة التقت أصحاب قطع الأراضى الثلاثة، وتم تخفيض 10 آلاف جنيه من سعر كل قيراط فى العروض المقدمة، ليبلغ إجمالى التخفيض 130 ألف جنيه للقطعة الواحدة، على أن يتم بعد ذلك تسليم الأرض لشركة الغاز بعد دفع كامل ثمنها، وعقب الاجتماع قامت اللجنة بمعاينة الأراضى على الطبيعة، وتمت كتابة وتسجيل الإجراءات الإدارية لإرسالها للشركة القابضة للغاز فى القاهرة للبت فيها مالياً وفنياً .

وأكد العميد عبد الله عاشور، أنه من المقرر أن تنتهى الإجراءات الإدارية لتسليم الأرض للشركة فى الأول من سبتمبر القادم بعد سداد ثمن الأرض كاملاً، وأن أعمال البنية الأساسية تنتهى فى 31 ديسمبر من العام الحالى، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعى لأرمنت الحيط والوابورات فى بداية يناير 2019 ، وبذلك يكون قد تم الالتزام بالجدول الزمنى الذى وضعته المحافظة، لتنفيذ أولى خطوات توصيل الغاز الطبيعى لمركز أرمنت، وشكلت اللجنة برئاسة رئيس مركز أرمنت وعضوية كل من مدير الإدارة الهندسية ومساعد رئيس المركز ومدير أدارة النظافة مركز أرمنت.

كما ضمت اللجنة، ممثلى الشركة القابضة للغاز الطبيعى، وهم المهندس خالد رسلان مدير عام منطقة الصعيد ، ورجب عبد الحافظ مدير أدارة العقود والتصاريح، والمهندس محمد صبحى مدير أدارة المحطات ، والمهندس خالد الصغير مدير أدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندس كريم مصطفى مدير أدارة الخدمات الفنية، والمهندس وليد ضرغام مدير أدارة المساحة والرسم.