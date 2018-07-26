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الخميس، 26 يوليه 2018 03:13 ص
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صور.. حزب الوفد ببنى سويف ينظم احتفالية لأوائل الثانوية العامة

الخميس، 26 يوليه 2018 03:04 ص
صور.. حزب الوفد ببنى سويف ينظم احتفالية لأوائل الثانوية العامة تكريم احدى الطالبات المتفوقات
بنى سويف أيمن لطفى
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طالب الدكتور عمر عبد الجواد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد ببنى سويف أوائل الثانوية العامة، بالحفاظ على تفوقهم خلال سنوات دراستهم الجامعية بكليات القمة وانتمائهم وحبهم لوطنهم مصر، لافتا إلى أنهم علماء المستقبل ويجب عليهم الابتعاد عن أصدقاء السوء، للاستمرار ومواصلة طريق التفوق والنجاح.

 

وأضاف عبد الجواد خلال احتفالية نظمها الحزب، مساء أمس الأربعاء، بمقره الجديد بشارع حاتم رشدى بمدينة بنى سويف لتكريم 20 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة ومنحهم شهادات تقدير، وتضمنت آيات من القران الكريم وكلمات للحاضرين وفقرة غنائية، بحضور الطلاب وأولياء أمورهم ومحمد عبد العزيز  سكرتير عام اللجنة وأحمد إبراهيم رئيس لجنة الشباب، ونرمين كرم الطهطاوى سكرتير عام لجنة المرأة قائلا:" أنا أستاذ بالجامعة ويجب علىّ  توجيهكم قبل تكريمكم ، منوها أن وظيفتهم خلال دراستهم الجامعية "طلاب" عليهم الحفاظ على مستواهم العلمى وبذلك يمكنهم التخرج والعمل معيدين بالجامعة.   

وتابع عبد الجواد قائلا:" إن متفوقى الثانوية العامة يلتحقون بكليات القمة معا، وبرغم ذلك تجدهم بعد إعلان نتائج سنوات الجامعة مختلفون فى الدرجات والتقديرات وينقسمون ما بين 20 % جيد جدا ، 50% جيد، والباقى مقبول.

 

1- رئيس لجنة وفد بنى سويف يتحدث خلال الاحتفالية
رئيس لجنة وفد بنى سويف يتحدث خلال الاحتفالية

 

2- فقرة غنائية خلال الاحتفال
فقرة غنائية خلال الاحتفال

 

3- احدى الطالبات المكرمات
احدى الطالبات المكرمات

 

4- تكريم طالبة
تكريم طالبة

 

5- تكريم أحد الطلاب
تكريم أحد الطلاب

 

6- لجنة الوفد تكرم طالبا متفوقا
لجنة الوفد تكرم طالبا متفوقا

 

7- احد الطلاب المكرمين
احد الطلاب المكرمين

 

8- تكريم احدى الطالبات المتفوقات
تكريم احدى الطالبات المتفوقات

 

9- جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

قراءة آيات من القران الكريم فى الاحتفالية
قراءة آيات من القران الكريم فى الاحتفالية

 


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