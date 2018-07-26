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الخميس، 26 يوليه 2018 11:06 ص
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صور.. تنفيذ 14 قرار إزالة على 21 ألف متر تعديات بأسوان

الخميس، 26 يوليه 2018 10:40 ص
صور.. تنفيذ 14 قرار إزالة على 21 ألف متر تعديات بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح
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شنت مديرية أمن أسوان حملة مكبرة بمركز ومدينة إدفو لإزالة التعديات على أملاك الدولة تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان، وبالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وبمشاركة ضباط المديرية والحماية المدنية، برئاسة اللواء محمد خالد مساعد المدير للأمن العام.
 
وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 14 قرارا إداريا صادرا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن مبان وأسوار وأحواش مخالفة بإجمالى مساحة 21 ألفا و607 أمتار مربعة.
 
كما تم تنفيذ 4 قرارات صادرة من إدارة حماية النيل بأسوان بإزالة تعديات على نهر النيل عبارة عن حظائر مواشى مخالفة على ضفاف نهر النيل بإجمالى مساحة 10 آلاف و200 متر مربع.
 
الأجهزة الأمنية خلال الحملة
الأجهزة الأمنية خلال الحملة

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

رجال الأمن خلال الحملة
رجال الأمن خلال الحملة

 


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