صور.. الرئيس الفرنسى يعلن عدم تأييده لاتفاق تجارى بين أوروبا وأمريكا

(أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الخميس فى مدريد، أن المباحثات التى جرت الأربعاء بين دونالد ترامب وجان كلود يونكر "مفيدة"، لكنه أكد انه "لا يؤيد" التفاوض على "اتفاق تجارى واسع" بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

وقال ماكرون، إن "الظروف لا تتيح" إجراء مفاوضات من هذا النوع، لافتا إلى أنه يتوقع "مؤشرات احتواء للتصعيد بالنسبة إلى الصلب والألمنيوم اللذين فرضت عليهما الولايات المتحدة ضرائب غير قانونية" وذلك "كشرط مسبق لأى تقدم ملموس".



الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون



الرئيس الفرنسي



ايمانويل ماكرون