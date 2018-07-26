video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الرئيس الفرنسى يعلن عدم تأييده لاتفاق تجارى بين أوروبا وأمريكا

الخميس، 26 يوليه 2018 10:30 م
صور.. الرئيس الفرنسى يعلن عدم تأييده لاتفاق تجارى بين أوروبا وأمريكا الرئيس الفرنسى
(أ ف ب)
إضافة تعليق

اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الخميس فى مدريد، أن المباحثات التى جرت الأربعاء بين دونالد ترامب وجان كلود يونكر "مفيدة"، لكنه أكد انه "لا يؤيد" التفاوض على "اتفاق تجارى واسع" بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

وقال ماكرون، إن "الظروف لا تتيح" إجراء مفاوضات من هذا النوع، لافتا إلى أنه يتوقع "مؤشرات احتواء للتصعيد بالنسبة إلى الصلب والألمنيوم اللذين فرضت عليهما الولايات المتحدة ضرائب غير قانونية" وذلك "كشرط مسبق لأى تقدم ملموس".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

 

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

 

ايمانويل ماكرون
ايمانويل ماكرون

 

ماكرون
ماكرون

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حارس ماكرون السابق: الخصوم خلقوا أزمة للنيل من الرئيس

ماكرون: قضية بينالا مجرد "زوبعة فى فنجان"

الرئيس الفرنسى

اتفاق تجارى بين أوروبا وأمريكا

أوروبا

أمريكا




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة