video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق فى اليونان لـ 81 قتيلا

الخميس، 26 يوليه 2018 03:41 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق فى اليونان لـ 81 قتيلا حرائق اليونان
(أ ف ب)
إضافة تعليق

واصل رجال الإطفاء، عمليات البحث عن أشخاص عالقين فى بيوت أو سيارات متفحمة فى محيط منتجعى ماتى ورافينا شرق أثينا، اللذين اجتاحتهما حرائق اوقعت 81 قتيلا على الأقل و187 جريحا، وفق آخر حصيلة رسمية.

وقد حصلت الكارثة التى وصفتها وسائل الإعلام اليونانية بأنها "مأساة وطنية"، بعد ظهر الإثنين حيث انتشرت ألسنة لهب الحريق الذى اندلع على جبل قريب من بنديلى وأججته رياح بلغت سرعتها 100 كلم فى الساعة، واجتاحت ماتى التى تبعد 40 كلم عن أثينا، وأحرقت مئات المنازل.

وفر اصحابها مذعورين إلى الشاطئ القريب حيث اضطر عدد كبير منهم الى البقاء اكثر من ساعة فى الماء للنجاة بأنفسهم.

وصدم اليونانيون الثلاثاء لهول الكارثة، خصوصا عند العثور فى المنطقة نفسها على 26 جثة متفحمة بعضها "لأطفال صغار".

وقال فاسيليس اندريوبوليس أحد عناصر الإنقاذ "عثر عليهم متلاصقين مجموعات، فى محاولة أخيرة لحماية أنفسهم".

النيران تدمر الأماكن
النيران تدمر الأماكن

 

تدمير منازل
تدمير منازل

 

حريق الأخضر واليابس
حريق الأخضر واليابس

 

رجل إطفاء وسط الدمار
رجل إطفاء وسط الدمار

 

سيارة محترقة
سيارة محترقة

 

سيدة بجوار منزلها المحترق
سيدة بجوار منزلها المحترق

 

عمليات الإطفاء
عمليات الإطفاء

 

محاولة إنقاذ
محاولة إنقاذ

 

مخيمات اللجوء
مخيمات اللجوء

 

منزل محترق
منزل محترق

 

منزل مدمر
منزل مدمر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. صياد مصرى شارك فى إنقاذ ضحايا حرائق اليونان: أنقذنا 23 شخصاً

الأزهر ينعى ضحايا حرائق الغابات فى اليونان

بلغاريا تحذر اليونان وتركيا من فيضان نهرين

أثينا

الحرائق في اليونان

اليونان

اخبار اليونان

حرائق الغابات في اليونان




لا تفوتك
رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

واشنطن تعلن رفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 195مليون دولار

واشنطن تعلن رفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 195مليون دولار

السياحة تدعو الشركات لإنهاء إجراءات الحج على المسار الإلكترونى قبل 25 ذو القعدة

السياحة تدعو الشركات لإنهاء إجراءات الحج على المسار الإلكترونى قبل 25 ذو القعدة

مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية فى غزة لـ 3 شهداء

مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية فى غزة لـ 3 شهداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة