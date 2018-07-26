صور.. أهالى نجع الشيخ أحمد إسماعيل بسوهاج يستغيثون لعدم رى أراضيهم

سوهاج - عمرو خلف

يستغيث مزارعو نجع الشيخ أحمد إسماعيل التابع لقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، من عدم رى أراضيهم لمدة قاربت 45 يوما مما قد يعرض الزرع للتلف، وتقدم المزارعون مرارا وتكرارا بشكاوى إلى المسئولين برى أخميم دون جدوى وخاصة وأن أراضيهم تقع فى نهاية ترعة أخميم الغربية وترعة ساحل محروس بحرى ويتم الرى منهما، إلا أن المياه لم تصل لأراضيهم بسبب وجود هذه الأراضى فى نهاية الخط، مما أثار استياء المزارعين والذين لم يجدوا حلا لمشكلتهم خوفا من تعرض الزرع للتلف، خاصة وأن البعض منهم قام باستئجار هذه الأراضى ولم يستطع سداد إيجارها بسبب ذلك.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع الشيخ أحمد إسماعيل بمركز أخميم وقال فى البداية السيد أبو شوشة أحد المزارعين، أنه يملك فدان أرض فى نهاية هذه الخط وقام بزراعته ذرة شامية ولم تصل المياه إلى أرضه منذ 45 يوما مما يعرض زرعه للتلف وجفاف الأرض.

ويضيف السيد أن معظم المزارعين لم يتمكنوا من رى أراضيهم فى نهاية الخط لعدم وصول المياه اليهم وتعتبر الزراعة هى مصدر رزقهم الوحيد، إضافة إلى استئجارهم هذه الأراضى من أصحابها، وبذلك لم يتمكنوا من دفع الإيجار فى حالة بوار الزرع وموته، مطالبا المسئولين بمديرى الرى بسوهاج بالتدخل وفتح المياه.

فيما قال عبد الجواد عبد الرحمن إنه يمتلك 4 فدادين وزرعها ذرة شامية ولم تصل المياه حتى الآن رغم قيام العديد من المزارعين برى أراضيهم فى الأماكن الأخرى وعلى هذا الوضع سيتعرض الزرع للموت والتلف.

ويضيف عبد الجواد أن المزارعين يعيشون ظروف صعبة وخاصة بعد ارتفاع إيجار الأراضى وهذا مصدر رزقهم وممن الممكن أن يؤدى إلى خراب بيوتهم فى حالة موت الزراع، مناشدا المسئولين بإدارة الرى بأخميم ومديرية الرى بسوهاج بالتدخل الفورى.

ومن جانبه قال المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج، إنه سيتم بحث المشكلة الخاصة بالمزارعين فى نجع الشيخ أحمد إسماعيل، وتم بالفعل فتح المياه وسيتم رى الأراضى خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف وكيل وزارة الرى أن مصلحة المزارعين فوق كل شىء، فرى الأراضى عبارة عن دورة عمالة حتى يستطيع المزارعون رى أراضيهم فى أول ونهاية الخط بالكامل.







































