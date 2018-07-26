شقيقان يشرعان فى قتل سائق للخلاف على أولوية تحميل الركاب بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على سائقى "توك توك"، لاتهامهما بالشروع فى قتل سائق بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالعمرانية، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد نقل "جمال.ر"، سائق توك توك إلى مستشفى الهرم، مصابا بنزيف بالمخ نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية "شومة".

وبإجراء التحريات تبين أن "أحمد.ش" وشقيقه "محمد"، سائقى توك توك، وراء الاعتداء على المجنى عليه، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.