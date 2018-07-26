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شقيقان يشرعان فى قتل سائق للخلاف على أولوية تحميل الركاب بالعمرانية

الخميس، 26 يوليه 2018 01:56 م
شقيقان يشرعان فى قتل سائق للخلاف على أولوية تحميل الركاب بالعمرانية توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على سائقى "توك توك"، لاتهامهما بالشروع فى قتل سائق بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالعمرانية، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد نقل "جمال.ر"، سائق توك توك إلى مستشفى الهرم، مصابا بنزيف بالمخ نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية "شومة".

وبإجراء التحريات تبين أن "أحمد.ش" وشقيقه "محمد"، سائقى توك توك، وراء الاعتداء على المجنى عليه، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

ياريت و اتمنى

أن القانون يمنع هذان الأشقاء من ممارسة عمل سائق على توكتوك او اى وسيلة مواصلات خاصة,إجعلوهم عبرة لمن يمارس البلطجة فى مواقف المواصلات

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