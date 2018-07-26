شاهد فى دقيقة.. 8 شائعاتx 10 أيام..اعرف حقيقة أكاذيب السوشيال ميديا

لا تكف مواقع التواصل الاجتماعى عن إطلاق الأكاذيب، وخلال الفترة من 11 إلى 20 يوليو الجارى، رصد مركز معلومات مجلس الوزراء 8 شائعاتانتشرت خلال 10 أيام، وفى الفيديو التالى نوضح الشائعة والحقيقة.

السوشيال ميديا منصة للأكاذيب

والدليل فى 10 أيام فقط تم تداول 8 شائعات

الشائعة: بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة دون رقابة عليه

الحقيقة: وزارة التخطيط تؤكد أن الصندوق هدفه الحفاظ على الأصول وتحقيق الاستفادة منها

الشائعة: وزارة الإسكان تبيع 46 فيلا تحت الإنشاء بمركز العلمين السياحى للأكابر

الحقيقة: جارى تنفيذ الـ46 فيلا، ولم يتم طرحها للبيع وسيتم الإعلان رسميا حال قررت الوزارة بيعها

الشائعة: زيادات جديدة فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

الحقيقة: لا يوجد أى زيادات خلال العام المالى الجارى الذى سينتهى 30/6/2019

الشائعة: حدوث تصادم لـ6 سفن فى قناة السويس مما عطل المجرى الملاحى للقناة

الحقيقة: حركة الملاحة فى قناة السويس تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة

الشائعة: فتح باب التعيينات فى بعض قطاعات وزارة العدل

الحقيقة: لم تعلن الوزارة عن فتح باب التعيينات وبوابة الوزارة هى المنوط بها فقط الإعلان عن وظائف شاغرة

الشائعة: تداول صورا لـ35 طفلا فى دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق، تمهيداً لاستخدامهم فى تجارة الأعضاء

الحقيقة: الصور المتداولة تعود لواقعة حدثت فى 8 يوليو 2017 لدار أيتام غير مرخصة فى الإسكندرية وتم إغلاقها

الشائعة: طرح الحكومة أسماكا بلاستيكية صينية خطيرة على الصحة بالأسواق

الحقيقة: مصر لا تستورد أى أسماك من الصين، وتوافر نظام صارم لمراقبة الإنتاج السمكى

الشائعة: تعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة أرضيته المتسمة بالطابع التاريخى

الحقيقة: الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل لشارع باب الوزير بعد الانتهاء من رصفه

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