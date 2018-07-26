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الخميس، 26 يوليه 2018 07:34 م
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شاهد فى دقيقة.. 8 شائعاتx 10 أيام..اعرف حقيقة أكاذيب السوشيال ميديا

الخميس، 26 يوليه 2018 06:27 م
شاهد فى دقيقة.. 8 شائعاتx 10 أيام..اعرف حقيقة أكاذيب السوشيال ميديا أكاذيب السوشيال ميديا
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لا تكف مواقع التواصل الاجتماعى عن إطلاق الأكاذيب، وخلال الفترة من 11 إلى 20  يوليو الجارى، رصد مركز معلومات مجلس الوزراء 8 شائعاتانتشرت خلال 10 أيام، وفى الفيديو التالى نوضح الشائعة والحقيقة.

 

السوشيال ميديا منصة للأكاذيب

 

والدليل فى 10 أيام فقط تم تداول 8 شائعات

 

الشائعة: بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة دون رقابة عليه

الحقيقة: وزارة التخطيط تؤكد أن الصندوق هدفه الحفاظ على الأصول وتحقيق الاستفادة منها

 

الشائعة: وزارة الإسكان تبيع 46 فيلا تحت الإنشاء بمركز العلمين السياحى للأكابر

 

الحقيقة: جارى تنفيذ الـ46  فيلا، ولم يتم طرحها للبيع وسيتم الإعلان رسميا حال قررت الوزارة بيعها

 

الشائعة: زيادات جديدة فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

 

الحقيقة: لا يوجد أى زيادات خلال العام المالى الجارى الذى سينتهى 30/6/2019

 

الشائعة: حدوث تصادم لـ سفن فى قناة السويس مما عطل المجرى الملاحى للقناة

 

الحقيقة: حركة الملاحة فى قناة السويس تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة

 

الشائعة: فتح باب التعيينات فى بعض قطاعات وزارة العدل

 

الحقيقة: لم تعلن الوزارة عن فتح باب التعيينات وبوابة الوزارة هى المنوط بها فقط الإعلان عن وظائف شاغرة 

 

الشائعة: تداول صورا لـ35  طفلا فى دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق، تمهيداً لاستخدامهم فى تجارة الأعضاء

 

الحقيقة: الصور المتداولة تعود لواقعة حدثت فى 8 يوليو 2017 لدار أيتام غير مرخصة فى الإسكندرية وتم إغلاقها

 

الشائعة: طرح الحكومة أسماكا بلاستيكية صينية خطيرة على الصحة بالأسواق

 

الحقيقة: مصر لا تستورد أى أسماك من الصين، وتوافر نظام صارم لمراقبة الإنتاج السمكى

 

الشائعة: تعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة أرضيته المتسمة بالطابع التاريخى

الحقيقة: الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل لشارع باب الوزير بعد الانتهاء من رصفه

 

 

كيف نؤسس مرصدًا ناجحًا للشائعات فى مصر؟.. روشتة خبراء الإعلام: العناصر البشرية المحترفة والمدربة حجر الأساس.. تكنولوجيا الرصد والتنسيق الجيد مع المسؤولين والردود الحازمة المدققة أهم أدواته

 


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