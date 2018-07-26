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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل الرغبات إلكترونيا لطلبة المرحلة الثانية

الخميس، 26 يوليه 2018 05:09 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل الرغبات إلكترونيا لطلبة المرحلة الثانية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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نقدم لكم إجابات أهم الأسئلة الشائعة عن عملية تسجيل الرغبات إلكترونيا على موقع التنسيق، لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق التى تستمر  حتى غد الجمعة.

أين يوجد الرقم السرى المطلوب من موقع التنسيق؟

مكتوب على استمارة النجاح التى تسلمها الطالب من المدرسة.

هل يسمح بالتعديل على الرغبات طوال أيام المرحلة؟

نعم يسمح موقع التنسيق بالتعديل على الرغبات طوال أيام المرحلة وسيحاسب الطالب على آخر تعديل تم إدخاله على صفحة الرغبات

هل هناك إلزام بملء استمارة الرغبات كاملة؟

نعم لابد أن يملأ الطالب استمارة الرغبات والتى يبلغ عددها 60 رغبة بشكل كامل حتى لا يحدث استنفاذ لرغباته.

ما البيانات المطلوبة من موقع التنسيق خلال عملية التقديم؟

بيانات الطالب الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى يتبعه.

ما الشروط التى يراعيها الطالب خلال ملء استمارة الرغبات؟

قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن)، والبرنامج ينبه الطالب لهذه الشروط الخاصة عند اختياره للكلية أو المعهد.

هل يسمح موقع التنسيق بإعادة ترتيب رغبات الطالب خلال عملية التسجيل؟

يسمح للطالب بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنه تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباته.

هل يجب مراجعة الرغبات قبل عملية الحفظ؟

نعم لابد من مراجعة قائمة الرغبات قبل حفظها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغبات الطالب على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق.

 هل يسمح موقع التنسيق بطباعة قائمة الرغبات للطالب؟

فى حالة رغبة الطالب فى طباعة رغباته يختار مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق .


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