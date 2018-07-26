سى.إن.إن: منع مراسلتنا من تغطية حدث بالبيت الأبيض

رويترز

قالت شبكة (سى.إن.إن) التلفزيونية إن كيتلين كولينز، وهى واحدة من فريق مراسليها بالبيت الأبيض، أستُبعدت من تغطية حدث يخص الرئيس دونالد ترامب، مما دفع رابطة مراسلى البيت الأبيض لإدانة الأمر.

ومُنعت كولينز من حضور الحدث الذى أقيم فى حديقة روز جاردن بالبيت الأبيض لطرحها أسئلة فى حدث سابق بشأن تسجيل صوتى لترامب من المفترض أنه لنقاش بينه وبين محاميه السابق مايكل كوهين بشأن مبلغ مخصص لدفعه لعارضة مجلة بلاى بوى السابقة كارين مكدوجال مقابل أن تلزم الصمت بشأن علاقة تقول إنها ربطتها بترامب.

وسألت كولينز عن التسجيل الصوتى خلال جلسة لالتقاط الصور فى المكتب البيضاوى أثناء لقاء ترامب مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.