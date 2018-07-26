سكرتير عام المنوفية يشهد إجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة والإحصاء

المنوفية - محمود شاكر

شهد صباح اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، إجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة والإحصاء بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، بحضور أنور جويد مدير فرع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالمنوفية وعاطف الجمال مدير مديرية التموين و سوسن طايل مدير مديرية الشباب والرياضة ومديرى إدارات الأزمات والإحصاءات المركزية بالديوان العام وعدد من نواب ورؤساء الوحدات المحلية وذلك الاعتماد الخطتين العامة والفرعية للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2018 / 2019 .

وأشار مدير فرع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالمنوفية ، أن الخطتين العامة والفرعية تحتوي علي جميع الإمكانيات المادية والبشرية للمحافظة وتحقيق الإستخدام الأمثل لتلك الإمكانيات لتأدية الغرض الذى أنشأت من أجله وكذلك لخدمة متطلبات القوات المسلحة في حالة التعبئة عند حدوث الأزمات والكوارث .

من جانبه وجه السكرتير العام ، علي ضرورة تفعيل غرف العمليات والكوارث بجميع مديريات الخدمات وعمل تجارب محاكاة للأزمات علي أرض الواقع والتدريب المستمر للإعداد كوادر بشرية مؤهلة لمواجهة الأزمات والكوارث .

كما شدد السكرتير العام علي ضرورة التدقيق في تجميع البيانات التي تتضمنها الخطة والتحديث المستمر لتلك البيانات ، مشيراً إلى أنه لابد من الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق رفع القدرات القومية والإجتماعية ولتحقيق هذه الغاية لابد من وضع مجموعة من الأهداف من بينها تكامل سياسات التنمية المستدامة .