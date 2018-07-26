video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير الاتحاد الأوروبى: منح لإنشاء مشروعات فى مصر بمليار و300 مليون يورو

الخميس، 26 يوليه 2018 06:22 م
سفير الاتحاد الأوروبى: منح لإنشاء مشروعات فى مصر بمليار و300 مليون يورو إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

قال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة،  إيفان سوركش، إن مصر، شريك مهم للاتحاد الأوروبى، باعتبارها أهم دولة من دول الجوار فى منطقة جنوب المتوسط، وهناك تعاون إنمائى بين مصر والاتحاد الأوروبى ، مشيرًا إلى أن  قيمة المنح الخاصة بالمشروعات  بين الاتحاد الأوروبى و مصر مليار و 300 مليون يورو ، و يوجد منها مشاريع بالمراحل النهائية بالتنفيذ و البعض الآخر سيتم البدء بها ، ومعظمها مشروعات  تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والأبحاث والابتكار والعديد من القضايا الأخرى  بهدف المساهمة فى الرفاهية وتحسين ظروف المعيشة والاستقرار فى كل من مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى، على هامش لقائه برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، أن دعم الاتحاد لمشروع تطوير ترام الرمل لا يشمل فقط دراسة إعادة التطوير بل إعادة هيكلة ترام الإسكندرية من مختلف الجوانب، و القيام بالتنفيذ على أرض الواقع لمتطلبات التطوير، مشيرًا إلى أنه  تم التوقيع على هذه الاتفاقية مع الحكومة المصرية ، أثناء زيارة سابقة لمفوض الاتحاد الأوروبى يوهانس هاند ، و لكن المشروع يشمل أطرافا أخرى غير الاتحاد الأوروبى فى شكل منحة و مؤسسات التمويل الأوروبية.

وأضاف "سوركش"، أن تلك المشاريع تغطى مختلف المجالات والقطاعات مثل المياه والنقل والبيئة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، مشيرا إلى أن الهدف النهائى منها تحقيق التنمية المستدامة و التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر،  ليشعر المواطن بتأثير تلك المشاريع على حياته اليومية و مستوى المعيشة.

وقال "سوركش" أنه شهد أمس الأربعاء، حفل توقيع الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى ، لمشروع توسيع مظلة الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، و هذا المشروع يشمل بناء محطات معالجة لمياه الصرف و تطوير المحطات الموجودة بالفعل و توصيل مياه الشرب للمنازل .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الغرف التجارية: مشروعات التدريب من أجل التوظيف سبيل الخروج من أزمات الاقتصاد

اخبار الاسكندريه

اخبار المحافظات

الاتحاد الاوروبي

مشروعات

ترام الاسكندرية




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة