سفير الاتحاد الأوروبى: منح لإنشاء مشروعات فى مصر بمليار و300 مليون يورو

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركش، إن مصر، شريك مهم للاتحاد الأوروبى، باعتبارها أهم دولة من دول الجوار فى منطقة جنوب المتوسط، وهناك تعاون إنمائى بين مصر والاتحاد الأوروبى ، مشيرًا إلى أن قيمة المنح الخاصة بالمشروعات بين الاتحاد الأوروبى و مصر مليار و 300 مليون يورو ، و يوجد منها مشاريع بالمراحل النهائية بالتنفيذ و البعض الآخر سيتم البدء بها ، ومعظمها مشروعات تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والأبحاث والابتكار والعديد من القضايا الأخرى بهدف المساهمة فى الرفاهية وتحسين ظروف المعيشة والاستقرار فى كل من مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى، على هامش لقائه برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، أن دعم الاتحاد لمشروع تطوير ترام الرمل لا يشمل فقط دراسة إعادة التطوير بل إعادة هيكلة ترام الإسكندرية من مختلف الجوانب، و القيام بالتنفيذ على أرض الواقع لمتطلبات التطوير، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية مع الحكومة المصرية ، أثناء زيارة سابقة لمفوض الاتحاد الأوروبى يوهانس هاند ، و لكن المشروع يشمل أطرافا أخرى غير الاتحاد الأوروبى فى شكل منحة و مؤسسات التمويل الأوروبية.

وأضاف "سوركش"، أن تلك المشاريع تغطى مختلف المجالات والقطاعات مثل المياه والنقل والبيئة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، مشيرا إلى أن الهدف النهائى منها تحقيق التنمية المستدامة و التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، ليشعر المواطن بتأثير تلك المشاريع على حياته اليومية و مستوى المعيشة.

وقال "سوركش" أنه شهد أمس الأربعاء، حفل توقيع الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى ، لمشروع توسيع مظلة الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، و هذا المشروع يشمل بناء محطات معالجة لمياه الصرف و تطوير المحطات الموجودة بالفعل و توصيل مياه الشرب للمنازل .