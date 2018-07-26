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الخميس، 26 يوليه 2018 06:43 م
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سفر وعودة 1245 مصريا وليبيا و 220 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 26 يوليه 2018 06:03 م
سفر وعودة 1245 مصريا وليبيا و 220 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1245 مصريا وليبيا و220 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 970 إلى الجانب الليبي، بينهم  167مصريا و793 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 375 بينهم 334 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 41 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 411ألف و145 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 100شاحنة محملة بالبضائع وعودة 120 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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