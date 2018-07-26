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الخميس، 26 يوليه 2018 05:15 م
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رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء يناقش الخطة الاستثمارية 2018/ 2019

الخميس، 26 يوليه 2018 04:36 م
رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء يناقش الخطة الاستثمارية 2018/ 2019 جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ترأس أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس اليوم الخميس اجتماع المجلس التنفيذى لرئاسة مركز ومدينة ابورديس بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام مركز ومدينة أبورديس.

وافتتح أحمد عبد العظيم الجلسة بعرض نتائج وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمدينة ابورديس الأسبوع قبل الماضى.

وناقش رئيس المجلس مع مديرى الإدارات المعنية بالجهاز التنفيذى وأعضاء المجلس كافة تفاصيل الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة ابورديس لعام 2018/2019 التى سيتم البدء فى تنفيذها خلال الأيام المقبلة بإجمالى مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمدينة وهى إنشاء عدد 35 محل كسويقة دائمة لخدمة أهالى المدينة ، ورصف طرق ومد شبكات كهرباء وتجميل وصيانة بلدورات شوارع المدينة حسب الأولوية ورفع كفاءة دار مناسبات ومركزالتنمية البشرية بحى السلام ورفع كفاءة عدد اتنين مبنى ملك المدينة للاستفاده منهما.


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