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الخميس، 26 يوليه 2018 06:56 م
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رئيس مباحث شرق القاهرة يكشف تفاصيل ضبط سائق سرق فتاة بالإكراه

الخميس، 26 يوليه 2018 06:22 م
رئيس مباحث شرق القاهرة يكشف تفاصيل ضبط سائق سرق فتاة بالإكراه العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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كشف العميد محمود هندي رئيس مباحث شرق القاهرة تفاصيل القبض على سائق سيارة سرق فتاة بالإكراه، بعد استدعائها له عن طريق أحد تطبيقات المحمول لتوصيلها. 

 

وقال العميد هندي في تصريحات صحفية اليوم ، إنه فور تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث جنائى، لضبط السائق.

 

عقيد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة
عقيد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة

 

وأضاف العميد هندي أن التحريات توصلت إلي تحديد مرتكب الواقعة ويدعى عبدالحميد . ع . ع  مواليد 1990 سائق – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وأنه أعطى بيانات خاطئة للشركة المسئولة عن تطبيق المحمول عن السيارة التي يعمل بها .

واستكمل : "عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها بعدة مأموريات ، أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات عبارة عن  مبلغ مالى ، هاتف محمول.

 

المتهم
المتهم

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