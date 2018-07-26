رئيس جامعة بنى سويف يتفقد دار الضيافة قبل افتتاحها

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، دار الضيافة الجديدة بالمجمع الأول للجامعة بشرق النيل، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها قبل افتتاحها، والتى تقع على مساحة تزيد عن 1600 مترا مكونة من أربعة طوابق مجهزة على أعلى مستوى.

وخلال جولته قام رئيس الجامعة بمعاينة غرف الدار والمرافق وتجهيزات المبانى، وأكد حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم والتسهيلات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين والمستثمرين بالمحافظة من خلال توفير سكن فندقى متكامل، لاسيما أن المحافظة أصبحت من المحافظات الجاذبة للمستثمرين لقربها من العاصمة، وبها عدد من المناطق الصناعية المتميزة والمصانع العملاقة، موضحاً أن الجامعة تهدف إلى الارتقاء بالمدن الجامعية، ورفع كفاءة مستوى الخدمة المقدمة بهما وشكل المبانى ومستوى التأثيث بالغرف ليصل إلى المستوى الفندقى.