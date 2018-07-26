video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف يتفقد دار الضيافة قبل افتتاحها

الخميس، 26 يوليه 2018 02:21 م
رئيس جامعة بنى سويف يتفقد دار الضيافة قبل افتتاحها جانب من الجولة
بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، دار الضيافة الجديدة بالمجمع الأول للجامعة بشرق النيل، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها قبل افتتاحها، والتى تقع على مساحة تزيد عن 1600 مترا مكونة من أربعة طوابق مجهزة على أعلى مستوى.

وخلال جولته قام رئيس الجامعة بمعاينة غرف الدار والمرافق وتجهيزات المبانى، وأكد حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم والتسهيلات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين والمستثمرين بالمحافظة من خلال توفير سكن فندقى متكامل، لاسيما أن المحافظة أصبحت من المحافظات الجاذبة للمستثمرين لقربها من العاصمة، وبها عدد من المناطق الصناعية المتميزة والمصانع العملاقة، موضحاً أن الجامعة تهدف إلى الارتقاء بالمدن الجامعية، ورفع كفاءة مستوى الخدمة المقدمة بهما وشكل المبانى ومستوى التأثيث بالغرف ليصل إلى المستوى الفندقى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنى سويف: إعفاء الطلاب الحاصلين على بطولات من المصروفات الدراسية

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه بنى سويف

دار الضيافه شرق النيل

الطلاب الوافدين




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة