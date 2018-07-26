رئيس جامعة المنوفية يجتمع بالجهات المعنية بالمحافظة لمكافحة الثعابين

المنوفية - محمود شاكر

استأنف اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، حملة الجامعة لمكافحة ظاهرة إنتشار الثعابين في قرية شبرابخوم مركز قويسنا، والتي بدأت بقافلة طبية وزراعية توعوية في صباح أول الأمس لأهالي القرية لدعمهم ومساندتهم في التخلص من الظاهرة، وذلك في إجتماع عاجل مع الهيئات والجهات الصحية والزراعية والري لوضع سبل المكافحة وطرق التخلص منها من خلال دراسة الأسباب والظروف التي دعت إلى ظهور أنواع مختلفة من الثعابين الضارة.

شارك بالحضور الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور عادل البلتاجي عميد كلية الزراعية والدكتور عبد القوي عبد الحكيم أستاذ مكافحة الآفات بكلية الزراعة والدكتورة صفاء عبد الظاهر رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة وعصمت زايد نائب مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع والدكتور السيد عوض وكيل وزراة الطب البيطري بالمنوفية والدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية والمهندس مجدي أبو السعد رئيس مجلس مدينة قويسنا والدكتور ظريف عبد الباسط مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية والدكتور مانع حسن مدير إدارة الإرشاد البيطري والدكتورة أمل مصطفى عبد الوارث مدير إدارة التفتيش الفني بالصحة.

وناقش رئيس الجامعة الأدوار المنوطة للجهات المختصة بمكافحة وحصر ظاهرة إنتشار الثعابين بالقرية لوضع بروتوكول عاجل بين جامعة المنوفية وجميع الجهات المختصة بالمحافظة بهدف التشخيص والعلاج والوقاية وطمأنة الأهالي.

كما استعرض الإجتماع من خلال ممثلي أجهزة الصحة والزراعة والري والإرشاد البيطري بالجامعة والمحافظة الطرق العلمية الممكنة في التخلص من الثعابين وحماية القرية؛ كاللجوء إلى الطرق البيولوجية والزراعية والطرق الميكانيكية والكيميائية وإستخدام الطعوم السامة في أمكان تواجدها بعيدًا عن تواجد الأهالي ودور الإسعافات الأولية وطبيب الوحدة المحلية في إسعاف المصابين، مع التنبية بدور الإعلام في تثقيف الأهالي حول أهمية وضرورة التخلص من القمامات والمخلفات المنزلية أو المتواجدة في الطرقات كمخلفات المباني والأراضي الزراعية.

كما ناشد الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة جميع الهيئات والأجهزة المعنية والمحافظة خلال فعاليات الإجتماع بسرعة التكاتف والعمل علي وضع خطة للوقوف على الأسباب التي أدت لهذة الظاهرة والتحكم فيها، مشيرًا إلى أن الجامعة سوف تقوم بدور التوعية الكامل مثل اعداد بروشور تثقيفي للأطباء والأهالي حولى أنواع الإصابات وكيفية التعامل معاها وسرعة التوجه لأقرب مستشفى للإسعافات الأولية، وأيضًا من خلال اعداد قافلة متكاملة من الجامعة والشئون الصحية والزراعية والبيطرية والري ومركز مدينة قويسنا إلى قرى مدينة قويسنا بالكامل لعمل مسح شامل للظاهرة ومساعدة الأهالي في التثقيف والتوعية للتخلص من إنتشار هذه الزواحف الضارة كالثعابين.