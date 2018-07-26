video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 03:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس القابضة للسياحة: 641 مليون جنيه أرباح الشركات التابعة فى 2017-2018

الخميس، 26 يوليه 2018 11:00 م
رئيس القابضة للسياحة: 641 مليون جنيه أرباح الشركات التابعة فى 2017-2018 ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن أرباح الشركات التابعة بلغت نحو ٦٤١ مليون جنيه العام المالى 2017-2018، بزيادة نحو ١١١ مليون جنيه عن العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧  والذى بلغت الأرباح خلاله ٥٣٠ مليون جنيه.
 
وقالت ميرفت حطبة لـ" اليوم السابع" أن الشركات التابعة تستهدف تحقيق أرباح تصل إلى ٧٦٢ مليون جنيه ،العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩، بنسبة زيادة ٢٤٪ وبقيمة ١٥٢ مليون جنيه عن العام المالى المنتهى.
 
 
وحول تفاصيل أرباح الشركات قالت حطبة  إن كل الشركات رابحة عدا شركة مصر للصوت والضوء ،والتى قللت الخسائر من ١١.٤ مليون جنيه إلى ٧.١ مليون جنيه بنهاية العام المالى، كما تستهدف تقليل الخسائر  والتحول إلى الربح العام المالى المقبل، ومتوقع تحقيق ٤.٢ مليون جنيه أرباح ، نتيجة مشروع تطوير منطقة الأهرامات ، فيما تحولت صيدناوى للربحية بعد دمجها فى بيع المصنوعات.
 
وأشارت أن دمج الشركات التجارية مع بعضها خطوة هامة لزيادة ربحيتها سواء العام المالى الماضى أو العام المقبل.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 شركات تتنافس على تطوير فندق سفير دهب بجنوب سيناء

رئيس القابضة للسياحة

ميرفت حطبه

شركات السياحة

قطاع الاعمال العام




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة