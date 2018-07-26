رئيس القابضة للسياحة: 641 مليون جنيه أرباح الشركات التابعة فى 2017-2018

كتب عبد الحليم سالم

كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن أرباح الشركات التابعة بلغت نحو ٦٤١ مليون جنيه العام المالى 2017-2018، بزيادة نحو ١١١ مليون جنيه عن العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧ والذى بلغت الأرباح خلاله ٥٣٠ مليون جنيه.

وقالت ميرفت حطبة لـ" اليوم السابع" أن الشركات التابعة تستهدف تحقيق أرباح تصل إلى ٧٦٢ مليون جنيه ،العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩، بنسبة زيادة ٢٤٪ وبقيمة ١٥٢ مليون جنيه عن العام المالى المنتهى.

وحول تفاصيل أرباح الشركات قالت حطبة إن كل الشركات رابحة عدا شركة مصر للصوت والضوء ،والتى قللت الخسائر من ١١.٤ مليون جنيه إلى ٧.١ مليون جنيه بنهاية العام المالى، كما تستهدف تقليل الخسائر والتحول إلى الربح العام المالى المقبل، ومتوقع تحقيق ٤.٢ مليون جنيه أرباح ، نتيجة مشروع تطوير منطقة الأهرامات ، فيما تحولت صيدناوى للربحية بعد دمجها فى بيع المصنوعات.

وأشارت أن دمج الشركات التجارية مع بعضها خطوة هامة لزيادة ربحيتها سواء العام المالى الماضى أو العام المقبل.