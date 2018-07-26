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رئيس "الأعلى للإعلام": الدعم لن يستمر للصحف القومية إلى الأبد

الخميس، 26 يوليه 2018 01:24 ص
رئيس "الأعلى للإعلام": الدعم لن يستمر للصحف القومية إلى الأبد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب كريم كشك
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قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك صُحفًا توزع 70 نسخة فقط من إصدارتها الورقية، وإن دعم الدولة لها لن يستمر للأبد.

 

وأوضح مكرم، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامجه "مساء dmc"، فيما يخص دمج بعض المؤسسات الصحفية فى مشروع قانون الإعلام الجديد، والخطر الذى يهدد البعض، حال إقراره، قائلًا: "إن هناك إصدارات لبعض المؤسسات الصحفية تبيع 70 نسخة ورقية فقط، وأن الظروف اختلفت بشكل ما الآن، وبالتالى أصبح من الضرورى استخدام أدوات العصر، كالصحافة الإلكترونية، وتوفيرها لطباعة الورق، نظرًا لأن مواردنا الاقتصادية محدودة الآن، ويجب استغلال أدوات اقتصادية، وينبغى على أى مؤسسة صحفية بمصر، أن تقوم نفسها بنفسها، بمعنى أن تستطيع تغطية مصروفاتها".

 

وأكد مكرم، أن الهيئة الوطنية للصحافة قامت بإعطاء مهلة 4 سنوات أخرى، لتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الصحفية، ولكنه الدعم لن يستمر إلى الأبد، مؤكدًا أنه لابد على المؤسسات الصحفية، أن تغطى مصروفاتها جيدًا، وأن تتمكن من تحقيق قدرًا من الربح، مثلما كانت فى الماضى، وعدم الاعتماد على دعم الدولة.


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مكرم محمد أحمد

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