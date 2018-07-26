دواوين الوزارات × 24 ساعة.. انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" خلال أسبوع

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة النقل:
انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%
وزارة الصحة:
"الصحة" تواجه الإجهاد الحرارى.. تطلق تحذيراتها للمواطنين للوقاية منه.. وترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة بالمجان.. "غرف الاحتباس" وزيادة التكييفات سلاح الوزارة لحماية المرضى
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
الانتهاء من طباعة 80% من كتب العام الدراسى الجديد.. "التعليم": المديريات بدأت تسلمها والكميات المطلوبة ستكون جاهزة الشهر المقبل.. وتؤكد: الكتاب مع "التابلت" فى النظام الجديد للصف الأول الثانوى
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة القوى العاملة:
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