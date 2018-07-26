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الخميس، 26 يوليه 2018 03:52 ص
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خلال 24 ساعة.. ضبط 3615 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 26 يوليه 2018 02:32 ص
خلال 24 ساعة.. ضبط 3615 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط  3615  هاربا من أحكام منهم 1103 هارب من أحكام حبس جزئى، و 190 هارب من حكم مستأنف، و 2240 هارب من حكم غرامة، و 68 حكم مخالفة و 6 هاربين من جناية منهم متهم محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات الباقين متهمون فى قضايا سرقة وسلاح وقتل وتزوير، كما تم تحصيل 213102  جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 
 

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