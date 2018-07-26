حماية المستهلك يحذر من تناول أدوية تحتوى على مادة "Valsartan" لوجود مواد مسرطنة

كتب مدحت وهبة

حذّر جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين من التعامل مع المستحضرات المصنعة من مادة "فالسارتان" بناء على التقارير الصادرة من الوكالة الأوربية، التى تفيد بوجود شوائب مضرة "قد تكون مسرطنة" بمادة Valsartan وتستخدم هذه المادة لعلاج ضغط الدم المرتفع واختلال عضلة القلب.

وقال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات اليوم الخميس، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أصدرت تحذيراً لجميع الصيادلة والأطباء والمرضى المصريين من خلال منشورها من مادة الـ Valsartan الموجودة فى الأدوية، وهى كالتالى:-

Valsarcard 80mg tab

فالسركارد أقراص 80

Valsarcard Comb 80/12.5mg tab

فالسركارد اقراص مركب 80 /12.5

Valsarcard Comb 160/12.5mg tab

فالسركارد اقراص مركب 160 /12.5

Elimolivan 5/160mg tab

ايليموليفان أقراص 5/160

Pressthioval tab

برسثيوفال أقراص

Zarlodip tab

زارلوديب أقراص

Alkapress Plus 5/160mg F.C. tab

الكابرس بلس 160

Disartan 80mg cap

دايسارتان 80

Disartan Co 80mg cap

دايسارتان كو 80

Disartan 160mg cap

دايسارتان 160

Disartan Co 160mg cap

دايسارتان كو 160

Amilo Plus tab

اميلو بلس أقراص

Blokatens 5/160mg tab

بلوكاتنس اقراص 5/160

Blokatens 10/160mg tab

بلوكاتنس اقراص 10/160

وأضاف "عبد المعطى" أن الجهاز قام باستدعاء ممثلى شركات الأدوية المنتجة لهذه المستحضرات وإعلانهم بسحب كل الكميات الموجودة بالصيدليات أو لدي الموزعيين علي الفور وقد تعهد ممثلى الشركات بسرعة سحب الأدوية المشار إليها، وتكليف الصيدليات برد قيمة الأدوية التى تم بيعها للمستهلكين وفقا لقانون حماية المستهلك.

وأكد عبد المعطى أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من التزام الشركات بسحب الأدوية المنوه عنها من الأسواق مناشدا الصيدليات بسرعة سحب الأدوية والمواطنين بعدم استخدام المستحضرات المشار إليها.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف وكل ما يخص صحته وسلامه المواطن، مناشداً جموع المواطنين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين وضبط الأسواق.

علما بأن الجهاز يستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 19588 والموقع الالكترونى لتلقى الشكاوى ورقم الواتس 01281881660، ويؤكد جهاز حماية المستهلك أن رسالته دوما هى العمل من أجل حماية المستهلك وصون حقوقه والحفاظ على صحته وسلامته.