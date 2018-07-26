"جامعة القاهرة":11 كلية هندسة و16حاسبات متاحة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق

وائل ربيعى

طمأن عبد الحميد حسن، مسئول معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، مؤكدا أن أغلب الكليات متاحة لهم بالفعل، قائلا: "اطمئنوا فأغلب الكليات موجودة ومتاحة وهناك 11 كلية هندسة بها أماكن خالية لطلاب العلمى رياضة و16 كلية حاسبات وكذلك كلية التخطيط العمرانى وباقى الكليات التى تقبل هؤلاء الطلاب".

وأضاف حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكليات التى أغلقت أبوابها واكتملت بالنسبة لطلاب "علمى علوم" هى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى فقط لكن باقى الكليات متاحة مثل الطب البيطرى والعلوم وغيرها، مشيرا إلى أنه لطلاب الأدبى تتبقى أغلب الكليات أيضا ما عدا كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن".

وتابع عبد الحميد حسن: "ركزوا على الرغبات واحذروا فشٌعب اللغات لها شروط داخلية خاصة بها مثل كلية التجارة، كما أنه لا يصح تقليل الاغتراب لطلاب القاهرة الكبرى بين جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان إلا فى الكليات غير المناظرة"، مطالبا الطلاب بالحفاظ على رقم الجلوس والرقم السرى حتى لا يدخل أى شخص غير مسئول ويعدل فى رغبات الطالب.