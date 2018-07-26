تعرف على طرق القضاء على انتشار الثعابين بقرية شبرا بخوم فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم الخميس اجتماعا موسعا فى جامعة المنوفية بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة صفاء عبد الظاهر رئيس قسم الطب الشرعى والسموم بطب المنوفية، وقيادات محافظة المنوفية؛ وتم الاتفاق على الآتى:

- يقود الدكتور عبد القوى بدر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية، وفريق العمل الخاص؛ صيادى أبو رواش مع تدعيم الأعداد الموجودة بأعداد أخرى لسرعة إنهاء العمل وطمأنة أهالى شبرابخوم.

- يتولى قسم السموم بكلية طب المنوفية تحت إشراف الدكتورة صفاء عبد الظاهر، الإشراف على مستشفى قويسنا المركزى وتدريب أطباء مستشفى قويسنا المركزى والوحدات الصحية بالقرى والإشراف على علاج الحالات بمستشفى قويسنا المركزى .

و تخيم حالة من الرعب على أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصر ع شخصين وإصابة 13 آخرون بسبب محاصرة الثعابين لمعظم أنحاء القرية، ليس فقط فى الزراعات وإنما داخل المنازل وفى غرف النوم، فى كل ساعة حالة مصابة والكل يتساءل "على من الدور"، والأغرب أن هذه المأساة لم تكن الأولى بل عاشتها القرية فى نهاية التسعينيات وراح ضحيتها عشرات القتلى والوفيات والبالغ عددهم وقتها مايقرب من 50 حالة من مابين وفيات وإصابات، فهل يستمر الأمر أم يتدخل المسؤولين ويتم السيطرة على الأزمة .