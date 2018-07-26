video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على طرق القضاء على انتشار الثعابين بقرية شبرا بخوم فى المنوفية

الخميس، 26 يوليه 2018 05:41 م
تعرف على طرق القضاء على انتشار الثعابين بقرية شبرا بخوم فى المنوفية مواجهة الثعابين - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

عقد اليوم الخميس اجتماعا موسعا فى جامعة المنوفية بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة صفاء عبد الظاهر رئيس قسم الطب الشرعى والسموم بطب المنوفية، وقيادات محافظة المنوفية؛ وتم الاتفاق على الآتى:

- يقود الدكتور عبد القوى بدر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية، وفريق العمل الخاص؛ صيادى أبو رواش مع تدعيم الأعداد الموجودة بأعداد أخرى لسرعة إنهاء العمل وطمأنة أهالى شبرابخوم.

- يتولى قسم السموم بكلية طب المنوفية تحت إشراف الدكتورة صفاء عبد الظاهر، الإشراف على مستشفى قويسنا المركزى وتدريب أطباء مستشفى قويسنا المركزى والوحدات الصحية بالقرى والإشراف على علاج الحالات بمستشفى قويسنا المركزى .

و تخيم  حالة من الرعب على أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصر ع شخصين وإصابة 13 آخرون بسبب محاصرة الثعابين لمعظم أنحاء القرية، ليس فقط فى الزراعات وإنما داخل المنازل وفى غرف النوم، فى كل ساعة حالة مصابة والكل يتساءل "على من الدور"، والأغرب أن هذه المأساة لم تكن الأولى بل عاشتها القرية فى نهاية التسعينيات وراح ضحيتها عشرات القتلى والوفيات والبالغ عددهم وقتها مايقرب من 50 حالة من مابين وفيات وإصابات، فهل يستمر الأمر أم يتدخل المسؤولين ويتم السيطرة على الأزمة . 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع الإصابات بلدغ الثعابين فى قرية شبرا بخوم بالمنوفية لـ12 حالة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بلدغ الثعابين بقرية شبرا بخوم فى المنوفية لـ11حالة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

مركز قويسنا

شبر بخوم




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة