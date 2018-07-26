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الخميس، 26 يوليه 2018 11:06 ص
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تعرف على الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام 2018 / 2019

الخميس، 26 يوليه 2018 10:15 ص
تعرف على الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام 2018 / 2019 اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أصبحت الخطة الاستثمارية ضرورة ملحة لتطوير البنية التحتية بالمحافظات المختلفة للنهوض بالقطاعات المختلفة لتقديم خدمة أفضل من شأنها اللحاق بركب التطور، ويقدم "اليوم السابع" لقرائه كل المعلومات الخاصة بتلك الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية فى خطوات وأرقام مبسطة.
 
- بلغ إجمالى الاعتمادات المالية لمحافظة القليوبية 363.5 مليون جنيه مصرى فى الخطة الاستثمارية 2018/2019
- بلغ إجمالى ما تم تخصيصه لقطاع الكهرباء 31.877 مليون جنيه لتدعيم الشبكات والإنارة.
- تم رصد 146.936 مليون جنيه لقطاع الرصف منها 108.7 مليون لرصف الشوارع المدن والقرى والأحياء، واستكمال ممشى النيل ببنها بـ8 ملايين جنيه، ومحور الباسوسية 19.6 مليون جنيه.
- تخصيص 42.200 مليون جنيه لقطاع الكبارى، منها 20 مليون جنيه لتوسعة نفق سعد زغلول ببنها، و15 مليون جنيه لتطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة، وانشاء كوبرى مشاة بكفر شبين بـ3.5 مليون جنيه، واستكمال 3 كبارى مشاة بقليوب بإجمالى 3.5 مليون جنيه، واستكمال كوبرى مصرف بلبيس بالقلج بـ700 ألف جنيه.
- رصد 93.967 مليون جنيه لتحسين البيئة تشمل توريد معدات وسيارات ولوادر وسيارات كسح إلى جانب عمرات للمعدات الحالية وتوريد أدوات نظافة، واستكمال محطة وسيطة بطوخ.
- 19.681 مليون جنيه لتطوير الوحدات المحلية من إحلال وتجديد واستكمال ما تم بناؤه خلال السنوات السابقة وتوريد كاميرات مراقبة.
- رصد 21 مليون جنيه لمرور المحافظة والدفاع المدنى.

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