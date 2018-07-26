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الخميس، 26 يوليه 2018 05:58 م
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ترامب يتهم تويتر بتقييد ظهور جمهوريين بارزين على الموقع

الخميس، 26 يوليه 2018 05:47 م
ترامب يتهم تويتر بتقييد ظهور جمهوريين بارزين على الموقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تويتر اليوم الخميس بتقييد ظهور جمهوريين بارزين على الموقع، ولم يقدم دليلا لكنه تعهد بالتحقيق فى الأمر.

وكتب الرئيس الجمهورى فى تغريدة يقول إن تويتر يقوم بفرض ’حظر ظل’ على جمهوريين بارزين مضيفا "هذا ليس جيدا. سنمعن النظر فى هذا الفعل التمييزى غير القانونى على الفور!".

ويتضمن هذا الإجراء الحد من ظهور المستخدم فى نتائج البحث خاصة البحث على تويتر.

جاءت تغريدة ترامب بعد تقرير على منصة فايس الإخبارية أمس الأربعاء تحدث عن تعرض رونا مكدانيال رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى وجمهوريين آخرين بينهم المتحدث باسم ترامب الابن "لحظر الظل".

وكتبت مكدانيال على تويتر "يجب أن يشعر كل أمريكى بالقلق إزاء فكرة قيام شركات للتواصل الاجتماعى بحجب وجهات نظر سياسية بعينها. يدين تويتر للشعب بإجابات عن حقيقة ما يحدث".

ولم يعلق تويتر على تغريدة ترامب، لكن متحدثا باسمه قال إن الشركة لا تقوم "بحظر الظل".

وأضاف فى بيان "نحن على علم بأن بعض الحسابات لا تظهر تلقائيا فى صندوق البحث الخاص بنا، ونحن بصدد إدخال تغييرات لعلاج الأمر".

وقال تويتر إن التكنولوجيا المستخدمة تعتمد على سلوك المستخدم وليس على آرائه السياسية.

وأدخل تويتر تغييرا على سياسته فى 12 يوليو تموز لزيادة مصداقية الخدمة والحد من عمليات التلاعب المشتبه بها. وكلف التغيير أكثر 100 مستخدم شعبية خسارة حوالى اثنين فى المئة فى المتوسط من متابعيهم، وذلك بحسب شركة كيهول لبيانات مواقع التواصل الاجتماعى.


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