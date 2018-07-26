تحرير 212 مخالفة تموينية فى مجال المخابز والأسواق بالإسماعيلية

الإسماعيلية جمال حراجى -السيد فلاح

قال نبيل الغريب محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية أعلن استمرار تنظيم الحملات الرقابية المكثفة على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والعمل على توفير كافة السلع ومواجهة الاحتكار وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها ومواجهة حالات الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر والبيانات والعلامات الغير واضحة والنقص فى الموازين سواء فى مجال المخابز أو الأسواق والمحلات العامة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنظيم عدة حملات بمشاركة مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى وممثلى كافة الجهات الرقابية المعنية وذلك على مدى الفترة من 18 إلى 24 من شهر يوليو الجارى والتى أسفرت عن تحرير212 محضرا ومخالفة تموينية.

وشملت تلك المخالفات محاضر مخالفة وزن وشهادات صحية ومخالفة مواعيد تشغيل وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم إعلان أسعار وأكازيون وتجار تموين وبون وميزان وتكريت قمح ومواصفات.