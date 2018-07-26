تحرير 1302 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1302 مخالفة مرورية متنوعة وشملت457 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و59 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و53 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 11 سيارة و134 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و56 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 34 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 32 رخصة لمخالفة البيئة و 104 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 32 رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و21 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 48 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 11 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و40 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6سيارات متروكة و41 مخالفة إزالة فاميه وتحرير18 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و27 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير19 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.