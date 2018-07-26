تحرير محاضر لمطاعم بمطروح بعد ضبط أغذية منتهية الصلاحية

مطروح – حسن مشالي

تمكنت حملات الرقابة على المنشآت السياحية والمحال والمطاعم، من تحرير 4 محاضر للفنادق والمطاعم المخالفة، وضبط 214 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمعرفة مفتشى الصحة والتموين والأجهزة المعنية، ووجهت اللجنة 30 إنذارًا بالغلق، للمنشآت السياحية والمطاعم المخالفة حال تكرار المخالفة مرة أخرى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الرقابة، بمحافظة مطروح، على المنشآت السياحية لضبط المخالفين والأسعار، والتأكد من تقديم المحلات والمطاعم والفنادق والقرى السياحية خدمة متميزة لمصطافى وزائرى المحافظة خلال فصل الصيف.

وقالت صباح توفيق مديرة السياحة والمصايف بالمحافظة، فى بيان صحفى صادر عن المحافظة، إن حملات الرقابة مستمرة بصفة دورية، خلال موسم الصيف، على جميع المنشآت والمحال والمطاعم بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ مطروح، رقم 247 لسنة 2015 الخاص بتشكيل اللجنة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، ومشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والقوى العاملة ومجلس المدينة والأجهزة التنفيذية المعنية للمرور على الفنادق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والمخالفين.



لجنة التفتيش على الفنادق والمطاعم بمطروح



اعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي بمطروح



التأكد من سلامة السلع الغذائية بمخزن احدى المنشآت بمطروح