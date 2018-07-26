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الخميس، 26 يوليه 2018 03:12 م
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تأجيل التحقيق فى بلاغ ضد ماجدة خير الله لـ30 يوليو لتقديم المستندات

الخميس، 26 يوليه 2018 02:24 م
تأجيل التحقيق فى بلاغ ضد ماجدة خير الله لـ30 يوليو لتقديم المستندات ماجدة خير الله
كتب عامر مصطفى
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أجلت  نيابة الأزبكية، اليوم، الخميس، التحقيق فى بلاغ أشرف زكى نقيب الممثلين ضد الناقدة ماجدة خير الله، بتهمة سب وقذف الفنانين، عقب مباراة روسيا ومصر فى كأس العالم ليوم، الإثنين 30 يوليو لتقديم المستندات.

جاء فى البلاغ المقيد برقم 1896 لسنة 2018 إدارى الأزبكية، أن المشكو في حقها نشرت عبارات سيئة لجموع الفنانين على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتوجت هذه العبارات المسيئة والأسلوب المتدنى الذى يشكل سبا وقذفا وطعنا في الأعراض بعرض فيديو على قناة الجزيرة المعادية للدولة ، ولما كان ذلك وكان ما تقدم به المشكو في حقها يعد إهانة لفناني مصر والمصريين وظهورها على قناة الجزيرة يؤكد وجود مخطط ومؤامرة مدفوعة الأجر.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها أثارت الجدل وأشاعت أن سبب خسارة الفريق القومي لكرة القدم بكأس العالم 2018 بروسيا هو الفنانين.


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