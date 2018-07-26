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بعد 17 عام.. التعرف على هوية شاب من ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر

الخميس، 26 يوليه 2018 10:22 ص
بعد 17 عام.. التعرف على هوية شاب من ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر أحداث 11 سبتمبر
أ ف ب
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تم تأكيد هوية شاب فى السادسة والعشرين من العمر رسميا بعد 17 عاما على مقتله فى اعتداءات 11 سبتمبر 2001 فى نيويورك بفضل عينة من الحمض النووى.

ويواصل معهد الطب الشرعى فى نيويورك العمل بصبر على 19 الفا و915 من البقايا البشرية التى جمعت بعد الاعتداءات ولا علاقة لها بأى من القتلى الذين سقطوا فى ذلك اليوم وبلغ عددهم 2753 شخصا.

وتمكنت الوحدة الخاصة التى ما زالت تعمل فى المعهد، من التعرف على سكوت مايكا جونسون الذى كان يعمل محللا ماليا فى مصرف الأعمال "كيف بروييت آند وودز" عند وقوع الهجوم.

وهو الشخص ال1624 الذى يتم التعرف على هويته رسميا منذ أن بدأت الاعمال. وكان المعهد وضع أسماء حوالى 1500 شخص على بقايا بشرية فى أول سنتين تلتا الاعتداء، لكن الوتيرة تباطأت منذ ذلك الحين.

 


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11 سبتمبر

أحداث 11 سبتمبر

نيويورك

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