بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف والعربية للصناعات لتنفيذ مشروعات خدمية

بنى سويف أيمن لطفى

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والمهندس محسن عبد الرحمن عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم المجتمع العلمى .

وأوضح حسن فى تصريح له، اليوم الخميس، أن الهيئة سوف تعمل من خلال البروتوكول على تحقيق جميع مطالب الجامعة من توريدات عامة، ومنها المعدات والسيارات والأجهزة العلمية والمعملية والإلكترونية، والأدوات الرياضية والمستلزمات الطبية، وأدوات النظافة ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الاستشارات الهندسية وتنفيذ المشاريع كاملة من دراسة وإنشاء وتشطيب، علاوة على توريد وتجهيز وصيانة للمطابع وقاعات الطعام والمستشفيات والفنادق .

وتابع حسن قائلا: "إن البروتوكول يشمل توريد وتركيب كاميرات المراقبة، وتجهيز الملاعب والمسطحات الخضراء، وتصميم وإنشاء الكليات والمستشفيات وتجهيزها بالكامل، مع إمكانية إعدام المخلفات غير المطابقة للبيئة مع تقديم شهادة الإعدام".