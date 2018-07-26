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اليوم.. نظر المرافعة فى محاكمة يوسف الحسينى بقضية سب المستشار الزند

الخميس، 26 يوليه 2018 05:00 ص
اليوم.. نظر المرافعة فى محاكمة يوسف الحسينى بقضية سب المستشار الزند محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة الإعلامى يوسف الحسينى، فى البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند ضده، تتهمه بالسب والقذف، وإهانة السلطة القضائية، حيث تستمع اليوم المحكمة للمرافعة.

 

تعقد برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل على ومحمد خيرى أحمد وأشرف محمد على، وسكرتارية أيمن محمود.

 

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ 3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامى يوسف الحسينى، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأى العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذى يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.

 


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