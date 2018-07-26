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"اليوم السابع" فى سوق "قطع غيار البشر"

الخميس، 26 يوليه 2018 08:07 م
"اليوم السابع" فى سوق "قطع غيار البشر" عدد اليوم السابع
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تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصدار غدا الجمعة جهود أجهزة الدولة فى الإيقاع بـ8 عصابات للاتجار بالأعضاء خلال عامين فقط، كما تلقى الجريدة الضوء على اعترافات الضحايا، والذين أكدوا أن السماسمرة يستغلون فقرهم.


 

واقرأ فى عدد الغد أيضا..
 

"اليوم السابع" فى سوق "قطع غيار البشر".. أجهزة الدولة تتمكن من الإيقاع بـ8 عصابات للاتجار بالأعضاء خلال عامين فقط.. اختبار توافق الأنسجة كلمة سر استئصال الكلى.. و50 مستشفى فى مصر "مرخص لها بزراعة ونقل الأعضاء".. الدكتور محمد غنيم: مطلوب تشريع جديد يتواكب مع العصر والاعتراف بموت جذع المخ.. وإعلانات التبرع بالكلى غطاء للتجارة.. ضحايا يعترفون: السماسرة يستغلون فقرنا.. والسفيرة نائلة جبر: أرسلنا قانون تعويض الضحايا لمجلس الوزراء.
 

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