تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصدار غدا الجمعة جهود أجهزة الدولة فى الإيقاع بـ8 عصابات للاتجار بالأعضاء خلال عامين فقط، كما تلقى الجريدة الضوء على اعترافات الضحايا، والذين أكدوا أن السماسمرة يستغلون فقرهم.





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"اليوم السابع" فى سوق "قطع غيار البشر".. أجهزة الدولة تتمكن من الإيقاع بـ8 عصابات للاتجار بالأعضاء خلال عامين فقط.. اختبار توافق الأنسجة كلمة سر استئصال الكلى.. و50 مستشفى فى مصر "مرخص لها بزراعة ونقل الأعضاء".. الدكتور محمد غنيم: مطلوب تشريع جديد يتواكب مع العصر والاعتراف بموت جذع المخ.. وإعلانات التبرع بالكلى غطاء للتجارة.. ضحايا يعترفون: السماسرة يستغلون فقرنا.. والسفيرة نائلة جبر: أرسلنا قانون تعويض الضحايا لمجلس الوزراء.



مصر تتدخل مجددا لحماية أبناء الشعب الفلسطينى.. اتصالات مكثفة لمنع أى عدوان إسرائيلى على غزة.. والفصائل تؤكد تقديرها للتحركات المصرية

وزير "شؤون النواب": الحكومة لم تقدم قوانين تخص الإيجار القديم.. "مروان": إجراءات تسجيل الملكية العقارية ستكون أبسط كثيرا.. وقدمنا 544 مشروعًا بقانون للبرلمان منذ انعقاده ووافق على 88% منها



وزير المالية: الإنفاق على الدعم يصل 324.4 مليار جنيه.. محمد معيط: 70 مليار جنيه الإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة" ودعم صناديق المعاشات





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العثور على مدير سد النهضة مقتولًا فى أديس أبابا.. نقل جثة "بيكلى" إلى مستشفى "سانت بول" للوقوف على أسباب الوفاة





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"التموين" تكثف استعدادتها لعيد الأضحى وتعلن طرح الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو



"حماية المستهلك" يحذر المواطنين من تناول أدوية مادة "Valsartan" المسرطنة.. رئيس الجهاز: سحب جميع الكميات الموجودة بالصيدليات أو لدى الموزعين على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية

الفريق محمد فريد: القوات المسلحة تخوض حربًأ شرسة لاقتلاع جذور الإرهاب



