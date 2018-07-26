الوادى الجديد: انتهاء عمل المقايسات لتركيب وصلات منازل مركز باريس وقراه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد سعد العدوى رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان له، الانتهاء من عمل المقايسات اللازمة لتركيب وصلات منزلية لمنازل سترة من مياه وصرف صحى، للبدء فى التنفيذ بكل من قرية جورمشين 7 ، وقرية عدن ومدينة باريس، تزامنا مع أعمال التشطيبات للانتهاء فى الموعد المحدد.

وفى سياق متصل، أضاف العدوى، أنه تم عمل غسيل لمحطة تنقية مياه الشرب بجورمشين 7 شملت غسيل الأحواض، ووضع الكلور المناسب لتطهير الأحواض ونظافتها، كما تم المرور على موقف سيارات الأجرة بباريس، والتأكد من انتظام العمل به، ووضع الملصقات للتعريفة الجديدة، والتأكيد على السائقين بالالتزام بالسرعات المقررة حفاظا على أرواح المواطنين .