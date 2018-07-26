المخدرات فرقت الصحاب.. عامل ينهى حياة صديقه لخلاف على كمية مخدرات بالزاوية

كتب عبد الله محمود

"طريق المخدرات كله خراب من أوله لآخره، من أول يوم دخلت فيه فى السكة دى وأنا عارف أن النهاية هتكون كده، احنا صحاب بس الحشيش والبرشام هما اللى خلتنا ناكل فى بعض، المخدرات هى اللى وصلتنى لباب السجن "، كانت هذه الكلمات التى قالها "علاء.أ" 30 سنة قهوجى، من داخل قفص الاتهام عقب صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما مع أثنين آخر ين بتهمة القتل العمد بالشرابية، وذلك بسبب الخلاف على تقسيم وسعر المخدرات بينه وبين المجنى عليه، حيث تطورت إلى مشادة كلامية بينهم تعدى خلالها المجنى عليه على المتهم أمام المارة بالمنطقة بالضرب، مما دفع المتهم إلى الانتقام منه.

وأضاف المتهم، أنه المجنى عليه صديقه ولم يتوقع أن تكون نهايته على يده وأن يكون هذا هو مصيره، مضيفا أنه عقب تعرضه للإهانة من المجنى عليه أمام الناس فى الشارع، بعد شرائهم للمواد المخدرة، ورفض المجنى عليه قسمة المخدرات بيننا وطمعه فى الحصول على كمية أكبر من حقه المفروض، موضحا أنه رفض التنازل عن حقه فى تقسيم المواد المخدرة بينهم، مشيرا إلى أن المجنى عليه قام بالاعتداء عليه أمام المارة وأهانه فى الشارع مستعرضا عليه قوته، فقرر الانتقام منه ثأرا لحقه.

واستكمل المتهم، أنه عقب ذلك استعان باثنين آخر ين من أصدقائه لمعاونته فى الاعتداء على المجنى عليه، مضيفا أنهم قاموا بإحضار أسلحة بيضاء، وآخر سلاح نارى كان بحوزته هو شخصيا، موضحا أنهم توجهوا فور ذلك للبحث عن المجنى عليه فى المنطقة للانتقام منه، لافتا إلى أنه جعل أحد المتهمين الآخرين يقوم بالاتصال بالمجنى عليه واستدرجه إلى أحد المقاهى بالمنطقة بحجة الجلوس مع بعضهم، مضيفا أنه فور مشاهدته للمجنى عليه قبل دخول للمقهمى، سارع هو وباقى المتهمين بالانقضاض على المجنى عليه والاعتداء عليه، بالضرب المبرح وتسديد الطعانات له فى مناطق متفرقة من الجسد، لافتا إلى أنه قام بإطلاق عيار نارى من السلاح النارى الذى كان بحوزته، وفور ذلك فروا هاربين تاركين المجنى عليه غارقا فى دمائه.

ويكمل المتهم، أتمنى أن يعود بيا الزمن للوراء حتى لا أعيد ما فعلته مرة آخر ى، موضحا أن حياته وأسرته دمرت بسبب هذا الحكم الثقيل، بعد أن أعمى الشيطان عينه عن الطريق الصحيح وأضله الطريق، مضيفا أنه يرجى من المولى عز وجل أن يغفر له خطيئته وذنبه.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قضت بالسجن المشدد 15 عاما على 3 عاملين، وذلك بتهمة القتل العمد بالشرابية، بسبب خلافات على شراء وتقسيم المخدرات بين المتهم الأول وأحد الأشخاص بالمنطقة " المجنى عليه "، قام على أثرها المتهم بمعاونة اثنين آخر ين محرزين أسلحة نارية، وتربصوا للمجنى عليه، وفور رؤيتهم له خلال تردده على أحد المقاهى بالمنطقة، انقضوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء، فيما قام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى أودى بحياة المجنى عليه وفروا هاربين، فتم ضبطهم عقب الواقعة، وإحالتهم للمحاكمة، حتى صدر ضدهم الحكم بالسجن المشدد 15 عاما .

بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الزاوية، بلاغا من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بين عدة أشخاص سقط على أثرها أحد أطرافها قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المجنى عليه يدعى "رجب.م" 32 سنة عاطل، وأنه فارق الحياة على أثر تعرضه للاعتداء من قبل 3 أشخاص بالمنطقة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة "علاء.أ" 30 سنة قهوجى، و " عادل.ع " 28 سنة عاطل هارب، و " محمد.ج " 23 سنة عامل هارب، حيث تبين أن المتهم الأول نشبت بينه وبين المجنى عليه مشادة كلامية بسبب الخلاف على سعر شراء المخدرات، تطورت إلى التشابك بالأيدى، تمكن خلالها المجنى عليه من الاعتداء على المتهم أمام الجميع فى الشارع، فقام المتهم بالاستعانة باثنين من أصدقائه للانتقام من القتيل، فقاموا بإحضار أسلحة بيضاء وأخرى نارية، وتربصوا للمجنى عليه أمام أحد المقاهى التى يتردد عليها، وفور مشاهدتهم للمجنى عليه، انهالوا عليه بالضرب المبرح أمام الجميع مستخدمين الأسلحة البيضاء، فيما قام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى عليه، ارداه قتيلا وفروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التى أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما عليه.

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