video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المجلس التنفيذى للمنيا يوافق على إجازة يوم السبت لجميع المدارس الحكومية

الخميس، 26 يوليه 2018 11:25 ص
المجلس التنفيذى للمنيا يوافق على إجازة يوم السبت لجميع المدارس الحكومية اجتماع المجلس التنفيذى بالمنيا
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق


وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا على اعتبار يوم "السبت" من كل أسبوع إجازة رسمية للمدارس الحكومية وجميع العاملين بها، مع زيادة ساعة دراسية يومياً أثناء العملية التعليمية

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة عصام البديوى، محافظ المنيا وبحضور محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن المختلفة بالإضافة إلى وكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية على مستوى المحافظة والمعنيين بهذا الشأن.

 

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن القرار سيطبق على جميع المدارس الحكومية بالمحافظة، اما المدارس الخاصة فلها تنظيمها الداخلى لكن جميع المدارس تتفق فى أن أيام العمل هى خمسة أيام، وسوف تصدر المديرية جميع القواعد المنظمة للقرار.

 

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمقترح العام الماضى لاعتبار يوم السبت اجازة لجميع الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم واقتصار أيام العمل على 5 أيام فقط مع زيادة ساعات الدراسة ساعة يوميا .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

افتتاح محطة للطاقة الشمسية بجامعة المنيا

المنيا

اخبار المحافظات

المجلس التنفيذى للمنيا

السبت اجازة




لا تفوتك
الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة