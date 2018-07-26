المجلس التنفيذى للمنيا يوافق على إجازة يوم السبت لجميع المدارس الحكومية



وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا على اعتبار يوم "السبت" من كل أسبوع إجازة رسمية للمدارس الحكومية وجميع العاملين بها، مع زيادة ساعة دراسية يومياً أثناء العملية التعليمية .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة عصام البديوى، محافظ المنيا وبحضور محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن المختلفة بالإضافة إلى وكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية على مستوى المحافظة والمعنيين بهذا الشأن.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن القرار سيطبق على جميع المدارس الحكومية بالمحافظة، اما المدارس الخاصة فلها تنظيمها الداخلى لكن جميع المدارس تتفق فى أن أيام العمل هى خمسة أيام، وسوف تصدر المديرية جميع القواعد المنظمة للقرار.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمقترح العام الماضى لاعتبار يوم السبت اجازة لجميع الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم واقتصار أيام العمل على 5 أيام فقط مع زيادة ساعات الدراسة ساعة يوميا .