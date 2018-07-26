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القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تسجيل علامة تجارية لشركة توزيع

الخميس، 26 يوليه 2018 12:30 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تسجيل علامة تجارية لشركة توزيع محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت محكمة القضاء الإدارى ، بعدم قبول دعوى مقامة من شركة للتوزيع والنشر تطالب فيها بتسجيل علامتها التجارية للعمل بسوق الإعلانات والنشر ، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة والقاضى برفض تسجيل علامتها ، وذلك لرفعها من غير صفة.

 

أكدت المحكمة فى أسباب حكمها ، أنه على المحامى إثبات وكالته بمحضر الجلسة إذا كان التوكيل عاماً وإيداعها ملفها إذا كان خاصاً وإذ أودع المحامى مقيم الدعوى عريضة الدعوى جدول المحكمة ، وتعهد بتقديم سند الوكالة إلا أن محاضر الجلسات قد خلت مما يفيد وكالة المحامى برفع الدعوى عن شركة التوزيع والنشر ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .

 

وأضافت إن المادة 73 من قانون المرافعات نصت بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفق أحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده ، وتقضى المادة 17 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 – فإنه لا يلزم المحامىالذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .

 


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