video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 26 يوليه 2018 08:52 م
القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 4 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 4 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم " الشربينى.س.ال"33 عاما مقيم جنوب بورسعيد و"محمود.ع.ا"24 عاما مقيم كفر سعد بمحافظة دمياط و"محمود.م.أ"19 عاما مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"حامد.ع.ع"36 عاما مقيم الشهداء.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطل وطالب لحيازتهما مواد مخدرة فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مباحث المرور

تعاطى المخدرات

العريش

الشيخ زويد

شمال سيناء




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة