video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل هارب من 35 سنة حبس بأحكام قضائية متنوعة فى الإسماعيلية

الخميس، 26 يوليه 2018 08:07 م
القبض على عاطل هارب من 35 سنة حبس بأحكام قضائية متنوعة فى الإسماعيلية كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من 25 حكما قضائيا  بلغ اجمالى العقوبة فيهم 35 سنة و 3 شهوربتهم "تبديد، وشيكات" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم "محمد.ا.ال"35 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 35سنة و 3 شهوربتهم "تبديد -  وشيكات".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطل وطالب لحيازتهما مواد مخدرة فى الإسماعيلية

امن الاسماعيلية

تنفيذ الأحكام

تبديد

تنفيذ احكام

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة