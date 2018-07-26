القبض على عاطل هارب من 35 سنة حبس بأحكام قضائية متنوعة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من 25 حكما قضائيا بلغ اجمالى العقوبة فيهم 35 سنة و 3 شهوربتهم "تبديد، وشيكات" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم "محمد.ا.ال"35 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 35سنة و 3 شهوربتهم "تبديد - وشيكات".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.