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الخميس، 26 يوليه 2018 10:46 م
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السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ91 لتأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى

الخميس، 26 يوليه 2018 10:09 م
السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ91 لتأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى جانب من الاحتفالية
كتب: هانى محمد
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احتفلت السفارة الصينية فى مصر بالذكرى السنوية الـ 91 لتأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى الذى يصادف الأول من أغسطس، وذلك بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من القيادات ، وبدأت الاحتفالية بعزف السلامين الوطنيين المصرى والصينى ثم عرض فيلم تسجيلى لفرق وأجنحة جيش التحرير الصينى.

حضر الاحتفالية الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والسفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية السابق، واللواء حمدى بدين وجانب من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة.

وخلال السنوات الـ 91 الماضية، حقق جيش التحرير الشعبى الصينى إنجازات عظيمة فى مجال بناء القدرات والحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.

وقال يو هيبو، الملحق العسكرى فى السفارة الصينية لدى مصر، إن جيش التحرير الصينى يساهم فى السلام العالمى، ويسهل جيش التحرير الشعبى الصينى التنمية العالمية ويدعم النظام الدولى.

وأضاف أنه "مستعد لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون مع القوات المسلحة الأجنبية والعمل معا لتقديم مساهمات أكبر للسلام العالمى والتنمية المشتركة".

 

 


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